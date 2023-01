"Je vais me disputer avec toute la télé-réalité" : Maeva Ghennam paniquée, ses messages privés risquent de fuiter à tout moment

Encore une grosse galère pour Maeva Ghennam ! Récemment, la star des Marseillais s'est retrouvée au coeur d'une bagarre à Dubaï. "Je rejoins les Tanti pour voir le match... J'arrive et je reçois un glaçon dans ma tête ! Je me retourne, je cherche à savoir qui c'est. Il y a une table avec des mecs et il y a en a un qui me dit 'c'est lui' en me parlant de ses copains. (...) Ils se foutaient de ma gueule et ça part en embrouille. Ils commencent à filmer avec leurs téléphones. Moi je fais la même chose, je les filme. Et là, ça part en vrille total. Eux, ont le droit de me filmer, mais quand c'est moi ils pètent un plomb", a-t-elle raconté, avant d'ajouter : "Ils voulaient me frapper ! Après, ils se sont fait virer comme des malpropres (...)".

"Je suis une mauvaise copine..."

Habituée des embrouilles, celle qui s'est faite terminer par Marwa dans Le Cross risque d'en voir d'autres arriver très rapidement. En effet, des messages sur lesquels elle critique ses copines avec son ami Akram pourraient fuiter très bientôt, car le compte Instagram de son meilleur ami a été piraté. Peu après avoir appris le piratage, Maeva Ghennam est apparue en panique sur Snapchat.

"Alerte rouge ! Y a Akram qui s'est fait pirater son Instagram ! Donc si y a des conversations qui sortent, oui c'est vrai, Akram et moi on a déjà critiqué des amies à moi. On a juste critiqué votre physique ! Quand vous avez posté des photos bizarres sur Insta, on vous a critiqué. C'est rien, c'est juste que Akram et moi, on aime bien critiquer. C'est tout. Je vous aime trop mes copines, mais quand vous avez des dégaines bizarres sur Insta, que vous faites des poses bizarres, on aime bien vous critiquer. Y a rien contre vous, je vous aime. Peace", s'inquiète-t-elle.

"On est dans la m*rde"

"Je suis une mauvaise copine... C'est vrai, j'aime trop critiquer. Je suis partie dans ma conversation Instagram avec Akram et j'ai retiré tous les messages où moi j'ai critiqué. Moi je peux retirer, mais pas lui", continue-t-elle, avant d'ajouter :"Akram a beaucoup plus critiqué que moi. Moi j'ai dû retirer 3 trucs où j'ai critiqué, mais lui, il en reste beaucoup. Mais peut-être que la personne qui a piraté avait déjà fait des captures... Voilà je suis désolée mes copines".

"Je pense que Akram et moi on est dans la m*rde. Je viens de relire toute la conversation, on a vraiment critiqué beaucoup de personnes, et salement. On est dans la m*rde", s'inquiète-t-elle ensuite.

"Je vais perdre beaucoup de copines, OMG j'ai peur", continue celle qui reçoit de nombreuses critiques à cause de son attitude dans Le Cross, avant de conclure : "Je vais me disputer avec toute la télé-réalité omggggg".

Nouveaux dramas en vue ?