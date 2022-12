"Ferme ta gue*le et bouge de là sorcière" : Marwa termine Maeva Ghennam dans Le Cross, les internautes en redemandent !

Marwa a eu droit à une arrivée explosive dans Le Cross ! À peine débarquée dans la villa, elle a appris que son amie Kayla et son ex Greg Yega étaient en couple. "C'est trop mon style de mec. Mais j'ai jamais tenté un truc parce qu'il était en couple avec ma copine Marwa. Mais bon, c'est fini entre eux. Greg, pour moi, il est célibataire, donc si jamais il se passe un truc, je ne dirais pas non", avait déclaré la candidate du RDM dans le premier épisode, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Et effectivement elle n'a pas dit non, puisqu'ils se sont embrassés quelques jours plus tard.

En apprenant la nouvelle, Marwa a complètement halluciné. "Je m'en prend à Greg parce que je sais que là ce qu'il est en train de faire, c'est juste une vengeance par rapport à ce que j'ai fait dans Les Cinquante. Il y a 46 000 filles ici, il n'a trouvé que Kayla... Pourquoi ?", explique-t-elle.

Gros clash entre Marwa et Maeva Ghennam

En effet, Bebew a dû mal à digérer sa trahison dans Les Cinquante. "Le plus grave n'est pas qu'elle n'ait pas voté pour moi, mais qu'elle ait menti. C'est grâce à moi qu'elle est restée aussi longtemps dans le jeu. Sans moi, elle aurait été éliminée plus vite. Je ne trouve pas son attitude correcte", a-t-il regretté dans une interview accordée à Télé-Loisirs.

Alors que les deux exs se prennent la tête dans le jardin, Maeva Ghennam débarque pour se mêler de cette histoire qui ne la regarde pas... Comme d'hab on a envi de vous dire. Et elle se met à hurler sur Marwa. Très énervée, cette dernière n'hésite pas à s'en prendre à la star des Marseillais : "qu'est-ce que tu viens ramener ton grain de sel toi ?! Mais ferme ta gue*le ! Allez bouge de là, sorcière va !"

Les internautes soutiennent Marwa et en redemandent

Contrairement à beaucoup de candidats, Marwa ne s'est pas laissée faire face à Maeva Ghennam. Cela a beaucoup plus aux internautes qui commencent de plus en plus à en avoir marre du comportement de la Marseillaise.