"Elle s'est servie de moi pour jouer sur son buzz et son image" : Greg Yega fracasse son ex Marwa

Alors qu'ils ont commencé à se tourner autour dans Le Reste du Monde, romance à Ibiza, Greg Yega et Marwa ont finalement officialisé leur couple dans Les Cinquante. Malheureusement, leur relation a rapidement pris fin et Bebew est arrivé dans Le Cross célibataire plein faire.

Une situation qui a ravi de Kayla, pourtant très amie avec Marwa, mais qui n'a pas caché son attirance pour le Marseillais dès le début de l'aventure. "C'est trop mon style de mec. Mais j'ai jamais tenté un truc parce qu'il était en couple avec ma copine Marwa. Mais bon, c'est fini entre eux. Greg, pour moi, il est célibataire, donc si jamais il se passe un truc, je ne dirais pas non", a-t-elle laché dans le premier épisode.

"Marwa s'est servie de moi pour jouer sur son buzz et son image"

Après seulement quelques jours de compétition, les deux candidats se sont embrassés et se sont mis en couple. L'arrivée de Marwa ce mercredi 28 décembre 2022 s'annonce donc bouillante puisqu'elle va apprendre que sa pote et son ex sont ensemble. Si ce rapprochement en a surpris plus d'un, Bebew n'a aucun scrupule à avoir pécho l'amie de Marwa puisqu'il semble beaucoup lui en vouloir depuis leur séparation.

"Marwa s'est servie de moi pour jouer sur son buzz et son image", a-t-il regretté dans une interview accordée à Télé-Loisirs, avant d'ajouter : "On ne va pas se mentir, c'est mieux de se rapprocher d'un Bebew avec un million cinq sur Instagram que d'un candidat moins connu".

"C'est une personne sans foi ni loi"

En plus de ça, celui qui nous a dévoilé les coulisses des soirées en boîte de nuit en tournage, semble ne pas avoir digéré la trahison de Marwa, qui a causé son élimination dans Les Cinquante. "Le plus grave n'est pas qu'elle n'ait pas voté pour moi, mais qu'elle ait menti. C'est grâce à moi qu'elle est restée aussi longtemps dans le jeu. Sans moi, elle aurait été éliminée plus vite. Je ne trouve pas son attitude correcte", a-t-il assuré.

"J'ai voulu y croire, mais j'ai fini par me faire prendre pour un jambon. C'est une personne sans foi ni loi, sans coeur, tout simplement", a conclu Bebew, qui n'a décidément pas de chance en amour.