Greg Yega séparé de Clarysse mais en couple avec... Cynthia ? Des preuves fuitent

Greg Yega était en flirt, et même en couple avec Cynthia, dans Les Marseillais au Mexique sur W9. Depuis, ils s'étaient séparés. Alors que Maeva serait toujours amoureuse de "Bebew" selon un audio, le sudiste a depuis participé aux Cinquante avec Marwa, son ex. Et dans Le Cross, alias Les Marseillais VS Le Reste du Monde VS Les Motivés (Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7), il est actuellement avec Kayla. Mais leur relation ne va pas tenir, car il a depuis été en couple avec Clarysse.

Sauf que Varruecos a révélé que ce serait déjà fini aussi entre Greg et Clarysse. "Je vous l'avais dit il y a quelques jours, entre Clarysse et Greg, la relation est terminée. C'était très compliqué entre eux depuis quelques semaines, rien n'allait plus" a expliqué le blogueur en story Instagram.