Cynthia (Les Marseillais au Mexique) proche de Greg Yega juste pour le buzz ? Bastos balance, elle réagit

Depuis le début de l'émission Les Marseillais au Mexique, la relation entre Greg Yega et Cynthia Makhoul (petite nouvelle du programme) se retrouve au centre de toutes les discussions. En cause ? Alors que tout le monde pensait que le candidat n'avait d'yeux que pour Mélanie ORL et Maeva Ghenam à l'époque du tournage, les téléspectateurs s'interrogent dans le même temps sur la crédibilité d'un tel rapprochement de la jeune femme auprès de lui.

Cynthia proche de Greg pour le buzz ?

Et pour cause, entre son passé romantique mouvementé et son instabilité quand il s'agit de se poser, Greg Yega n'apparaît pas comme le partenaire idéal quand on débute tout juste dans le monde de la télé-réalité. S'agirait-il alors d'une simple approche pour faire le buzz à l'écran ? Ce n'est pas impossible.

En tout cas, c'est ce qu'a récemment laissé entendre Bastos à l'occasion d'un récent live organisé sur Twitch. Alors que le jeune homme avait récemment confessé son attirance pour Cynthia, il vient cette fois-ci de faire une étonnante confidence à son sujet. "Je connais un gars avec qui là, dernièrement, elle s'est un peu rapprochée. Et du coup ils ont discuté, a dans un premier temps dévoilé Bastien Grimal. Et lui, il se demandait un peu s'il s'était passé quelque chose avec Greg, tout ça. Je vous jure, elle a dit : 'Non, Greg il me dégoûtait. Pas du tout mon style. Je ne me suis jamais intéressée à lui, il me dégoûtait'".

La candidate réagit à la rumeur

Des propos extrêmement forts et dérangeants qui, vous vous en doutez, ne sont pas passés inaperçus. Aussi, consciente que son image risquait d'être déjà écornée, Cynthia a logiquement tenu à faire un démenti officiel sur ses réseaux sociaux ce vendredi 25 février 2022.

"Bon les amis, je reçois énormément de messages au sujet du Twitch de Bastos, le live qu'il a fait il y a quelques jours, a déploré la candidate. Vous voulez vraiment que je réponde à ça ? Parce que je trouve ça tellement débile en fait." Si elle n'est pas entrée dans les détails, elle a tout de même déclaré que ces rumeurs n'avaient absolument aucune cohérence au regard de ses actions à l'écran, "Comment on peut brancher un homme et le séduire, alors qu'il nous dégoute ? J'aimerai bien qu'on réponde à cette question".

De quoi convaincre le public ? Greg Yega ? Bastos ? A suivre...