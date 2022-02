Les Marseillais au Mexique : Bastos sous le charme d'une nouvelle candidate

Bastos et Vivi se sont montrés très touchés par leur séparation sur leurs réseaux sociaux. Mais, ils ont visiblement décidé de ne pas se laisser abattre et d'aller de l'avant ! Récemment, on a vu Victoria très proche de Greg Yega lors d'une soirée en boîte de nuit. De son côté, l'ex de Kellyn s'est réinscrit sur Tinder. Lors d'un live sur sa chaîne Twitch, il a même avoué avoir un crush pour une candidate des Marseillais au Mexique. L'heureuse élue n'est autre que Cynthia, la belle brune au caractère de feu ! "C'est un avion. Genre, si je réfléchis pas et que juste, je m'écoute... Moi c'est tout ce que j'aime ! Elle a un joli sourire, des jolis yeux, une belle peau mate. Vraiment, elle fait naturelle. Avion de chasse international" a-t-il déclaré à son sujet.

Les deux auront-ils l'occasion de se croiser lors de la prochaine saison des Marseillais vs le Reste du Monde ? On l'espère pour Bastos, mais cela semble compliqué car il serait boycotté par la production suite à ses vidéos sur les offs des Princes de l'amour 8 et d'Objectif Reste du monde.