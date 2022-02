Les Marseillais au Mexique : Cynthia rejoint le casting, "Au premier abord, on ne m'aime pas"

Ce mercredi 16 février, W9 a dévoilé le portrait de la jeune femme sur son compte Instagram. Et on peut dire qu'elle risque de faire tourner la tête de ses petits camarades ! "J'adore faire la fête, j'adore mes copines, j'adore me prendre en photo... Je m'aime beaucoup ! J'ai confiance en moi, je trouve que c'est la base. Qu'il faut s'aimer, qu'il faut s'adorer parce que personne ne le fera pour toit. Personne ne t'aimera autant que toi tu t'aimes" explique Cynthia.

"Au premier abord, il faut savoir qu'on ne m'aime pas. Parce que j'ai un petit côté hautain. J'aime bien les gens de caractère et j'aime bien titiller les gens. Si je ne te sens pas, c'est mort pour toi. Je suis quelqu'un de très cash, très culotté. Moi je m'en fous de plaire à tout le monde" affirme-t-elle. La candidate se présente aussi comme une grande séductrice : "Je suis célibataire depuis neuf mois. J'adore plaire et quand je veux quelqu'un, je l'ai. J'obtiens tout ce que je veux dans ma vie". Les fratés sont prévenus ! Cynthia n'est pas venue au Mexique pour faire de la figuration et risque bien d'enflammer la villa !