Les Marseillais au Mexique : date, casting, faux candidats... Découvrez toutes les infos et nouveautés

Un casting de folie entre anciens et nouveaux

En décembre dernier, W9 avait déjà dévoilé quelques noms sur les réseaux sociaux. Sans surprise, les habitués du programme comme Julien Tanti, Manon Tanti, Paga, Maëva Ghennam, Greg Yega, Océane El Himer, Benjamin Samat et Maddy Burciaga seront bien présents. Mais dans la bande annonce, on fait aussi la connaissance de trois petits nouveaux qui accompagneront les candidats historiques : Charlotte, la pétillante célibataire au sourire enjôleur, Kévin, le beau-gosse au grand coeur, et Cynthia, la boule d'énergie au caractère explosif.

Enfin, on découvre également que Mélanie Orlenko, ex de Greg, Giuseppa, petite-amie de Paga, et la Princesse de l'amour Haneia viendront leur rendre visite ! Tout ce petit monde sera par ailleurs dirigé par la nouvelle bookeuse, Alejandra, comédienne professionnelle au Mexique.

Le grand piège

Cette dernière va leur en faire voir de toutes les couleurs, puisque la jolie brune sera complice du piège dans lequel vont tomber les fratés dès leur arrivée. Au programme ? Trois autres comédiens vont intégrer le casting à leurs côtés : Anthony, qui sera déterminé à prendre la place de chef de Julien. Esteban, qui aura pour mission de se faire passer pour un ex de Giuseppa venu pour la reconquérir, et Iléana qui jouera une fan inquiétante de Maëva Ghennam. Un programme qui donne l'eau à la bouche...Vivement le 21 février !