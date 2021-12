Les Marseillais au Mexique : W9 dévoile enfin le casting, de nouveaux candidats au programme

Alors que le tournage a débuté il y a déjà plusieurs semaines, W9 vient enfin d'officialiser la nouvelle saison de son émission Les Marseillais. Ainsi, c'est sur son compte Instagram que la chaîne de la TNT a profité d'un post pour dévoiler le titre de cette édition. Au programme ? Attention, énorme suspense, il s'agit de... Les Marseillais au Mexique. Oui, ils ne se sont clairement pas foulés au moment de le chercher.

Le casting des Marseillais au Mexique dévoilé

Mais ce n'est pas tout, W9 en a également profité pour dévoiler le casting de cette saison. Et là encore, sans grande surprise après des semaines de rumeurs, on y retrouvera les candidats désormais habituels et incontournables du programme, à savoir : Maeva Ghennam, Maddy Burciaga, Benjamin Samat, Paga, Greg Yega - qui devrait y trouver l'amour, Océane El Himer et Julien Tanti.

Mais ce n'est pas tout, afin d'apporter un peu de fraîcheur à l'émission et relancer un semblant d'intérêt aux histoires, cette nouvelle saison pourra également compter sur de nouveaux venus au casting. Ainsi, préparez-vous à suivre les aventures de Cédric, Thia, Kévin Roux, Ambre, Dylan ou encore Charlotte. Il se murmure déjà que l'un d'entre eux pourrait taper dans l'oeil d'une certaine Maeva...

Enfin, si l'on se fie aux premières indiscrétions liées au tournage (à prendre avec des pincettes), d'autres stars de la télé-réalité devraient à leur tout s'incruster à l'écran en cours de route. Parmi les noms qui reviennent régulièrement, on retrouve notamment Andy, Mélanie, Haneia, Manon et Giuseppa. De simples invitées qui devraient malgré tout faire le show à l'écran avec une potentielle bagarre entre elles...