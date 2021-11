Les Marseillais au Mexique : les nouveaux candidats et les photos de leur villa fuitent

Bien sûr, on retrouvera aussi les anciens ! Il y aurait déjà Julien Tanti, Paga, Benjamin Samat et sa chérie Maddy, Maeva Ghennam, Greg Yega et Océane El Himer.

En revanche, Carla Moreau et Kevin Guedj ont quitté Les Marseillais et ne veulent pas être de retour, ils sont à la tête de leur propre émission La Mif sur myCanal. Flo, le BFF de Benji, a aussi assuré que c'est "finito" et qu'il ne sera "pas dans les prochains Marseillais". Idem pour le couple phare formé par Jessica Thivenin et Thibault Garcia. "Nous n'y allons tout simplement pas parce qu'on a une petite fille qui va avoir trois mois demain et que je me sentais pas d'aller en tournage, pas tout de suite" a expliqué la maman à propos de leur absence des Marseillais au Mexique.