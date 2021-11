Jessica Thivenin absente des Marseillais au Mexique, elle dévoile les raisons

C'est dans la ville de Tulum, au Mexique, que le tournage de la nouvelle saison des Marseillais (W9) est actuellement en cours. Malheureusement, en plus de Carla Moreau et Kevin Guedj, Jessica Thivenin et Thibault Garcia seront également absents du casting. Face aux interrogations de ses fans sur Instagram, la maman de Leewane s'est donc expliquée sur ce choix.