Jessica Thivenin et Thibault Garcia dévoilent le visage de leur fille Leewane

Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont fiers de présenter leur fille Leewane

Les candidats de télé-réalité que vous avez pu voir dans Les Marseillais à Dubaï sur W9 ont ENFIN montré le visage de leur baby girl. Jessica Thivenin et Thibault Garcia, déjà parents d'un fils prénommé Maylone, sont aussi devenus parents d'une fille prénommée Leewane, qui est née prématurée. Un deuxième bébé qu'ils ont dévoilé sur Instagram. Car jusqu'à présent, les influenceurs avait posté des photos sans qu'on voit le visage de la baby girl. Mais Jessica Thivenin et Thibault Garcia avaient teasé sur Insta : "Trop happy ce week-end on vous présente Leewane. A votre avis elle ressemble à qui ???".

La maman, qui regrette ses faux seins, et le papa, qui s'est blessé sur le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6, ont tenu promesse. "Très fiers de vous présenter notre petite poupée belle LEEWANE" a écrit Jessica Thivenin, en légende d'une photo de famille sur Instagram où on voit les parents avec leur fille et son beau visage. Un cliché signé Farelbisotto.