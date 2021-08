Jessica Thivenin maman pour la 2ème fois : elle dévoile le prénom de sa fille avec Thibault Garcia !

Jessica Thivenin a accouché !

Après une grossesse compliquée et délicate pour Maylone, Jessica Thivenin s'est de nouveau retrouvée alitée pour son deuxième enfant, dont le sexe a été dévoilé avant la naissance. Un gros coup dur pour la jeune maman qui espérait vivre une grossesse normale cette fois-ci. Et malgré sa vigilance, sa petite fille est arrivée avant le terme. Eh oui, elle est né prématurément le 22 août 2021 comme l'ont annoncé Jessica Thivenin et Thibault Garcia sur leurs réseaux sociaux. Ils ont aussi dévoilé le prénom original de la petite soeur de Maylone : il s'agit de Leewane.

"Notre fille LEEWANE est née cette nuit le 22 août à 3h32. Elle pèse 2kg460. Elle est là enfin parmi nous. Après toutes ces semaines à se battre pour la garder le plus longtemps possible dans mon bidou, enfin on peut la serrer contre nous. Nous sommes en néonat mais elle est forte, je suis tellement fière de nous ! Merci mon dieu", a confié l'ex-candidate des Marseillais à Dubaï.

De son côté, Thibault Garcia a posté : "LEEWANE est née aujourd'hui le 22 août à 3h32 , elle pèse 2kg460. Dieu merci et bravo à la maman la plus exceptionnelle du monde, ma femme @jessicathivenin. Merci pour ce nouveau cadeau que tu m'a encore offert."