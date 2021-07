Jessica Thivenin : sa grossesse en danger ? Elle se confie avec émotion sur son évolution

Petites tensions entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia

Il y a quelques semaines, Jessica Thivenin confessait avoir suivi une thérapie avec Thibault Garcia afin de consolider leur couple. Or, si l'on en croit sa récente story publiée sur Instagram, il n'est pas impossible que des séances supplémentaires soient nécessaires dans le futur. La raison ? Ce vendredi 9 juillet, la candidate emblématique des Marseillais a révélé être en froid avec son mari.

"Je n'ai pas fait de snap aujourd'hui, je n'ai pas le moral, je ne suis pas bien... Avec mon mari on s'est embrouillé ce matin", a-t-elle confié. En cause cette fois ? "Monsieur était en boîte de nuit hier. À la base il était parti filmer un clip et puis il a fini en boîte de nuit et je l'apprends sur les réseaux sociaux. Bref, ce matin on s'est disputé..."

Une grossesse compliquée

Une réaction exagérée ? Pas vraiment. Elle l'a ensuite précisé, elle vit actuellement une deuxième grossesse extrêmement compliquée. Ainsi, pendant que Thibault Garcia faisait la fête, Jessica Thivenin tentait de se remettre d'une mauvaise nouvelle.

"J'ai eu des contractions toute la nuit, j'en ai souvent en ce moment, beaucoup plus qu'avant. Donc je suis allée chez le gynéco, notre fille ça va, c'est juste que mon col a diminué de moitié" a dévoilé, émue, la jeune femme. Et forcément, cette situation n'est pas simple à vivre aujourd'hui, "Je suis dégoûtée parce que je ne fais rien, mais voilà c'est diminué quand même. Bon en soit, notre fille va bien, il reste encore du liquide, elle a grandi, moi j'ai grossi mais voilà, mon col a rétréci. Donc il faut un peu tout surveiller, ça me saoule..." Une chose est sûre, pour espérer une happy ending, il faut que son mari arrête de l'énerver, "En plus, comme je suis contrariée, j'ai encore plus de contractions."

Heureusement pour Jessica Thivenin, elle arrive au bout de cette grossesse avec un accouchement attendu d'ici deux mois. Ensuite, après tant d'épreuves douloureuses et stressantes, le plus beau devrait enfin venir.