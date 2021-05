Jessica Thivenin enceinte et hospitalisée : "C'est une situation très critique"

Après une première grossesse déjà très compliquée, Jessica Thivenin vient d'avoir de nouveaux problèmes de santé alors qu'elle est enceinte de son 2e bébé, une petite fille. La maman de Maylone a tenu à donner des nouvelles à ses abonnés après plusieurs jours de silence sur les réseaux sociaux. Elle dévoile avoir été hospitalisée et être alitée à 20 semaines de grossesse, soit au même moment que lorsqu'elle était enceinte de son fils.

"J'ai perdu beaucoup de sang"

En vacances en France avec Thibault Garcia et leur fils Maylone, qui pourrait être surdoué, Jessica Thivenin a eu une grosse frayeur. "On a disparu des réseaux sociaux depuis quelques jours car nous sommes comme vous le voyez à l'hôpital" a confié la star de télé-réalité dans une story Instagram postée ce mardi 18 mai sur son compte. Celle qui avait annoncé sa grossesse dans Les Marseillais à Dubaï explique que la poche des eaux s'est rompue. "J'ai perdu beaucoup de sang dans la nuit" confie Jessica qui a été immédiatement admise à l'hôpital. La situation est compliquée pour la maman et le bébé. "Vous vous rendez bien compte qu'on est seulement à 20 semaines de grossesse donc c'est une situation très compliquée, très critique dans le sens où notre bébé n'est pas viable encore. Donc je suis surveillée, testée. On surveille les infections, on surveille tout." confie la star du petit écran, ajoutant que son bébé va bien.

Face à la vague de rumeurs, Jessica Thivenin a donc voulu mettre les choses au clair. La star en a aussi profité pour fermer le clapet des critiques qui lui reprochent d'avoir voyagé. Elle assure que tout se passait très bien jusqu'à cet incident. "J'avais une grossesse tout à fait normale (...) On m'a dit que je pouvais même partir en vacances, qu'il n'y avait pas d'inquiétude. Je faisais quand même très attention, je restais à la maison, je ne faisais pas grand chose, je faisais rien. Je ne portais même pas mon fils. (...) C'est arrivé. Je ne sais même pas quoi penser. Du coup, je passe de tout va bien à plus rien ne va d'une seconde à l'autre. Tout s'effondre en fait. Donc c'est un peu compliqué" explique-t-elle, émue dans la vidéo à voir dans notre diaporama.

"On vit au jour le jour"

Jessica Thivenin avoue que cette situation est difficile à vivre, d'autant plus qu'elle ne peut pas voir Maylone à cause de la pandémie. "Ça va en soit, j'ai le moral, mon mari m'accompagne mais je ne peux pas voir mon fils. (...) On vit au jour le jour et voilà. (...) Ça n'allait pas du tout mais là ça va mieux. J'ai beaucoup pleuré" explique-t-elle. Jessica Thivenin est donc désormais prête à se battre comme elle l'a fait lors de sa première grossesse compliquée. "On va se battre et ça va le faire." conclut-elle.