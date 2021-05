Jessica Thivenin enceinte de son 2e enfant avec Thibault Garcia : ils dévoilent le sexe de leur bébé

A la fin du mois de janvier 2021, Jessica Thivenin choquait tout le monde en annonçant être enceinte de son 2e enfant. La star du petit-écran qui est mariée à Thibault Garcia a appris sa grossesse en plein tournage des Marseillais à Dubaï et n'avait pas attendu pour dévoiler la grande nouvelle à ses nombreux followers. Lors de sa première grossesse, Jessica Thivenin a connu plusieurs coups durs et a dû être alitée. La naissance du petit Maylone n'avait pas été plus simple puisque le petit garçon a dû être opéré en urgence juste après être venu au monde. Aujourd'hui, le petit garçon se porte comme un charme et serait même surdoué ! Et il sera donc bientôt grand frère.

Fille ou garçon pour Jessica Thivenin et Thibault Garcia ?

C'est ce week-end que Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont dévoilé le sexe de leur 2e enfant. Le couple avait teasé cette révélation un peu plus tôt en montrant une photo de leur "gender reveal party" : le futur papa était habillé en bleu tandis que Jessica portait une sublime robe rose qui laissait entrevoir son baby bump. Au final c'est via un canon de couleur que le couple a appris qu'il attend... une petite fille !