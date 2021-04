Thibault Garcia et Jessica Thivenin, leur fils Maylone surdoué ? "Il fait des trucs de malade"

Âgé seulement d'un an et demi, Maylone pourrait bien être considéré comme surdoué ! Sur Snapchat, Thibault Garcia, qui attend un deuxième bébé avec Jessica Thivenin, a confié que son fils semble déjà bien en avance par rapport aux autres enfants. Le candidat des Marseillais à Dubaï et sa femme seraient même allés consulter des spécialistes : "On nous a dit qu'à 18 mois, ce n'est pas normal", a déclaré le jeune papa.