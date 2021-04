Jessica Thivenin annonce sa grossesse dans Les Marseillais à Dubaï : elle réagit à ce moment

"Il a été conçu ici"

La jeune maman a aussi réagi sur Snapchat : "J'ai pris la décision toute seule d'accepter de le passer à la télé, d'être filmés sachant que normalement c'est quelque chose qu'on décide à deux (...) Comme j'étais en tournage, j'ai réfléchi, je me suis dit : 'Bon allez, j'ai trop envie de voir sa réaction, de toute façon, on est en tournage, on est déjà en train d'être filmés' !"

Thibault Garcia et Jessica Thivenin n'ont bien évidemment pas manqué de partager cet heureux événement avec leurs fratés, le lendemain de leur renouvellement de voeux de mariage : "Maylone a annoncé qu'il allait avoir un petit frère ou une petite soeur (...) C'est tout frais, ça ne fait que quelques semaines. Il a été conçu ici", ont-ils annoncé.

Une grossesse fake ? Jessica réagit

Alors que de nombreux internautes se sont réjouis pour les jeunes parents, d'autres ont accusé Jessica Thivenin de mentir car, pour eux, sa grossesse serait fake. La maman de Maylone a rapidement réagi à leurs critiques : "Les gars, si vous regardez bien les épisodes, vous pouvez voir que j'ai fait la fête les jours avant d'apprendre ma grossesse. J'ai bien fait la fête certains soirs. Je vous garantis que je n'était pas du tout au courant que j'étais enceinte. Ce n'était pas du tout fake."