Thibault Garcia déclare son amour à son fils Maylone et Jessica Thivenin dans le clip "Bambino"

Comme Kim Glow, Shanna Kress, Aurélie Preston, Marvin Tillière ou encore Anthony Alcaraz (10 couples parfaits 4), Thibault Garcia a décidé de se lancer dans la chanson et pour le moment, ça fonctionne plutôt bien pour lui : le clip de son son Candela comptabilise plus de 4 millions de vues sur YouTube tandis que celui de Poquito, le remix avec Greg Yega, en est à plus de 3 millions. Son dernier morceau Bambino risque de tout exploser puisque l'artiste y adresse une magnifique déclaration à sa femme Jessica Thivenin et son fils Maylone, né en 2019.

Jessica Thivenin et Maylone dans le clip "Bambino" de Thibault Garcia

Pour cela, Thibault Garcia chante en français pour la première fois. Il se livre à coeur ouvert avec des paroles touchantes et romantiques, surtout quand on sait les difficultés et les frayeurs rencontrées par les jeunes parents à la naissance de Maylone : "Tu m'as fait changer bambino, un jour tu seras un ado / Je profite du temps qui passe et oui, j'te préserve de tout qui sur moi / Je sais que tout ça est si vite arrivé / Ta maman et moi on ne s'y était pas préparé / Et là bababap le verdict est tombé, même si c'était pas facile t'as fini par arriver."

L'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 s'adresse ensuite à Jessica Thivenin : "Comment je peux faire cette chanson sans parler de toi / Tu es ma femme et je te dirai toujours yo vivo por ti / Je t'ai trouvée, depuis je vis que pour toi / La plus belle chose que tu m'aies donnée c'est mon bambino."

"Ca sera un tellement bon pour souvenir pour Maylone'"

La maman de Maylone a réagi au morceau Bambino en story sur Instagram avant de poster un tendre message à son mari Thibault Garcia : "Je trouve que la musique est vraiment bien. Après, c'est peut-être parce que c'est pour nous, mais bon. J'adore et en plus de ça, ça sera un tellement bon pour souvenir pour Maylone. Il va être trop fier. Je suis vraiment contente, je vous jure."