Jessica Thivenin : retour à l'hôpital pour son fils Maylone, "Je trouve ça injuste"

Retour à l'hôpital pour le fils de Jessica Thivenin

Les premiers mois de Maylone, le fils de Jessica Thivenin et Thibault Garcia, sont malheureusement compliqués. Comme l'a dévoilé l'habituelle candidate de l'émission Les Marseillais (NRJ12), son enfant est de nouveau entré à l'hôpital ce jeudi 5 mars afin de soigner une bronchiolite, "Il fait de la trachéomalacie, il s'étouffe avec ses glaires, il a du mal à respirer. Donc ils lui ont mis des tubes dans le nez pour l'aider à mieux respirer."

Un séjour plus long qu'espéré, puisque la jeune maman a confié être toujours présente à l'hôpital ce week end : "Non, nous ne sommes pas encore rentrés à la maison. Maylone est toujours sous oxygène, on est toujours à l'hôpital". Cependant, rassurez-vous, la vie du petit garçon n'est pas en danger, "Maylone va mieux qu'hier, mais il n'est pas au top de sa forme. Mais ça va aller mieux, il faut un petit peu de temps."

Une situation injuste pour le bébé

Malgré tout, si la petite famille tente de "garder le sourire", cette situation devient de plus en plus frustrante pour les deux parents, "c'est un virus qui part seul, on ne peut rien faire, juste attendre", qui fatiguent nerveusement et physiquement. Jessica Thivenin l'a confessé, elle est non seulement victime d'insomnie, "je n'arrive pas à dormir", mais elle a surtout le coeur brisé en voyant son fils être "nourrit par un tube". "Je trouve ça injuste qu'un bébé ait autant de problèmes" a-t-elle notamment confié.

On envoie tout notre soutien aux deux parents et on souhaite un bon rétablissement à Maylone.