Jessica Thivenin va-t-elle quitter Les Marseillais ? Elle répond

Pour la toute première fois, depuis son arrivée dans la famille, Jessica Thivenin a quitté l'aventure en cours de route dans Les Marseillais Asian Tour : "Même si ça a été dur pour moi de prendre cette décision, il était temps pour moi de partir pour rejoindre mon mari, mes toutous..." a-t-elle confié à ce moment-là. C'est vrai que depuis qu'elle est en couple avec Thibault Kuro, la candidate est moins investie. Jessica Thivenin n'a ensuite pas participé aux Marseillais VS Le reste du monde 4 à cause de sa grossesse compliquée qui l'obligeait à être alitée.

"Je ne sais pas du tout si je referai de la télévision"

Dans Les Marseillais aux Caraïbes, la jeune maman ne sera pas présente du début à la fin, elle souhaite s'occuper pleinement de son fils Maylone : elle apparaîtra au début lorsque Julien Tanti, Manon Marsault, Benjamin Samat et les autres sont venus lui rendre visite à Dubaï.

Avec tous ces changements, des téléspectateurs se demandent si Jessica Thivenin envisage de quitter définitivement Les Marseillais : "Je ne dis pas que c'est fini mais... D'ailleurs, en soi, je ne parle pas de télé-réalité. Je parle de partir en vacances avec mes potes, Julien, Kev, Paga, Manon... (...) Je me dis que ce n'est pas terminé. Mais je ne sais pas du tout si je referai de la télévision où comment j'envisagerai ce retour", explique l'épouse de Thibault Kuro dans une interview accordée à Télé Loisirs.

"Je ne pourrais pas être à 100% dans un tournage"

Par contre, Jessica Thivenin confirme qu'il sera dur pour elle de faire une saison complète : "C'est inimaginable pour moi de penser à ne pas voir mon fils pendant un mois. Jamais de la vie je ne réussirais à faire ça et d'ailleurs je n'en ai pas envie. Je ne sais pas comment on pourrait combiner les deux. (...) Je ne pourrais pas être à 100% dans un tournage. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais pour l'heure, rien n'est fixé, rien n'est signé, on verra. Il faudra réussir à trouver un équilibre. Après, je n'ai pas envie de dire stop à la télé car je suis bien quand je pars en tournage avec mes fratés."