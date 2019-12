Jessica Thivenin maman : elle donne des nouvelles de son fils Maylone depuis son étouffement

"On sort de l'hôpital"

Jessica Thivenin et Thibault Garcia avaient eu la peur de leur vie quand leur fils a frôlé la mort en s'étouffant le 10 décembre 2019. La jeune maman qui avait été critiquée après l'hospitalisation de Maylone a donné des nouvelles du bébé dans sa story Snapchat. En effet, actuellement en vacances à Marseille dans le sud de la France pour passer les fêtes de Noël en famille, le couple a décidé d'aller à l'hôpital. Ainsi, les parents ont pu vérifier avec un médecin comment leur enfant se remet de ce récent étouffement.

"On sort de l'hôpital" a annoncé Jessica Thivenin, avant d'indiquer que "tout va bien". Malgré cette épreuve d'il y a quelques jours, leur fils Maylone va donc de nouveau très bien au niveau de la santé. Une très bonne nouvelle !

Jessica Thivenin avoue que c'était plus simple en France

Les candidats de télé-réalité ont été rassurés de voir que leur fils va mieux. Et surtout, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont aussi préféré voir un médecin en France plutôt qu'à Dubaï, afin de bien comprendre en français ce qu'il fallait faire pour continuer à bien s'occuper de leur bébé : "On a rencontré un docteur qui nous a tout expliqué en français. C'était pas facile de comprendre ce qu'on nous disait en anglais, à Dubaï. Là, on a vraiment tout compris. On sait tout et on va bien suivre notre Maylone". Après les fêtes de fin d'année, l'une des figues emblématiques des Marseillais va donc pouvoir repartir plus tranquille avec son mari et le fruit de leur amour dans leur maison à Dubaï.