Thibault Garcia nous met dans l'ambiance estivale avec le clip "Candela" ☀️

Thibault Garcia dévoile le clip de Candela

Tout comme Marvin Tillière, Anthony Alcaraz, Aurélie Preston, Kim Glow, le mari de Jazz, Laurent, ou encore son ex Shanna Kress, Thibault Kuro a lui aussi décidé de mettre un pied dans l'industrie musicale. Pour son premier single Candela, en collaboration avec Dj Assad, le fraté de Julien Tanti a choisi de chanter seulement en espagnol, ce qui donne un véritable parfum d'été, en plus de l'instru estivale.

Devenu chanteur, Thibault Garcia nous donne encore plus chaud avec le clip de son morceau Candela, tourné principalement dans un paysage aride, dans lequel il se dévoile dans un style très coloré à la J Balvin et Baptiste Giabiconi (le mannequin a d'ailleurs validé son titre Candela). Certains internautes le comparent aussi à Laurent de la JLC Family, avec un niveau plus élevé : "Laurent tu peux aller te faire voir avec tes chaine en diamant voilà un clip et un son classe", "Jazz en sueurs, son clip il est propre", "La JLC family en sueur face à ce beau clip".

L'origine du morceau

La nouvelle casquette du mari de Jessica Thivenin a pas mal surpris et convaincu par la suite, mais à quel moment s'est-il dit qu'il voulait devenir chanteur et sortir un premier single ? Lors d'un séjour à l'Île Maurice comme l'a confié la maman de Maylone sur Instagram : "À la base, on était à l'île Maurice et les deux, ils ont bu un verre ou deux, et d'un coup, ils se sont chauffés. Thibault a dit qu'il voulait chanter, qu'il voulait être chanteur." Le succès sera-t-il au rendez-vous ? Le clip de Candela de T Garcia et DJ Assad est 5ème des tendances sur YouTube !