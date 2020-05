Thibault Garcia se lance dans la musique avec le single Candela

De la télé-réalité à la musique, il n'y a qu'un pas ! Connu des téléspectateurs depuis 2012 suite à sa participation à l'émission de W9, Les Marseillais à Miami, Thibault Garcia a depuis élargi ses horizons en plus de continuer à faire quelques apparitions à la télévision. Il a lancé sa chaîne Youtube, monté plusieurs entreprises dont BBryance, est devenu influenceur et a accueilli en octobre son premier enfant avec Jessica Thivenin, un petit garçon prénommé Maylone.

Thibault Garcia dévoilé son single

On ne s'y attendait pas et pourtant : Thibault Garcia tente désormais de se faire une place dans la musique ! Ce vendredi, il a dévoilé sur les réseaux sociaux son premier single Candela qui sent bon l'été. Pour ce titre disponible sur toutes les plateformes et que vous pouvez découvrir ci-dessous, Thibault a collaboré avec DJ Assad qui a déjà travaillé avec Gims, Craig David ou Willy William.

Un single né lors de vacances à l'Ile Maurice comme l'a raconté Jessica Thivenin. "À la base, on était à l'île Maurice et les deux, ils ont bu un verre ou deux, et d'un coup, ils se sont chauffés. Thibault a dit qu'il voulait chanter, qu'il voulait être chanteur" a expliqué la star des Marseillais en story sur Instagram. Une idée qui trottait dans la tête de Thibault depuis longtemps. "C'est allé trop vite" se souvient Jessica qui est évidemment très fière du son de son chéri.

Les stars des Marseillais valident

Evidemment, ce single fait déjà l'unanimité chez les stars des Marseillais qui ont partagé le morceau sur les réseaux sociaux. Julien Tanti, Océane El Himer, Benjamin Samat, Paga ou encore Carla Moreau ont validé le titre et ils ne sont pas les seuls. Keen'V et Baptiste Giabiconi ont eux aussi kiffé le son.