Anthony Alcaraz (10 couples parfaits 4) exclu : voici ce qu'il s'est réellement passé

La saison 4 de 10 couples parfaits est beaucoup plus mouvementée et explosive que les saisons précédentes. C'est d'ailleurs bien la première fois qu'il y a autant d'exclusions. Il y a eu Carla et Dita après leur altercation, mais les deux candidates ont pu revenir dans l'aventure : Carla a finalement quitté le jeu peu de temps après pour des raisons personnelles. Et plus récemment, il y a eu Anthony Alcaraz et contrairement aux filles, il a été exclu définitivement de la compétition par Elsa Fayer.

"Anthony Alcaraz a frappé une cameraman"

Que s'est-il passé ? Dans l'épisode de 10 couples parfaits 4 du 30 septembre 2020, Kellyn et son petit ami ont une grosse embrouille à cause d'un mensonge de la part d'Anthony Alcaraz : il a embrassé une autre fille alors qu'il était en couple avec Kellyn et ne lui a pas dit. La dispute est partie beaucoup trop loin, à tel point que la production a dû intervenir et que le pote de Sebydaddy a commis l'irréparable, mais que s'est-il réellement passé ? "Il a bousculé et frappé une cameraman", raconte Marin en interview avec Jeff Lang2Vip.

La violence est bien évidemment interdite dans la télé-réalité, mais ce n'était apparemment pas le premier accès de colère d'Anthony Alcaraz dans 10 couples parfaits 4 comme l'avoue le match parfait d'Anissa : "Ca mettait une sale ambiance. Il faisait peur, il a cassé des trucs. Tout le monde s'inquiétait pour sa stabilité mentale." Ah oui quand même ! En tout cas, la quête des matchs risque d'être encore plus compliquée avec un candidat en moins...