10 couples parfaits 4 : candidats connus, clashs, rapprochements... les premières images dévoilées

Alors non, la candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5, séparée de Mujdat, ne fait pas partie des célibataires : elle viendra seulement pour aider sa soeur, Safia, vue dans Les Princes et les princesses de l'amour 3. En plus de ces personnalités, il y aura aussi des inconnus avec une forte personnalité, comme on peut le voir dans le pré-générique de l'émission de TFX. En tout cas, 10 couples parfaits 4 nous réserve des clashs, de la stratégie, des rapprochements, des trahisons, des embrouilles et des réconciliations.