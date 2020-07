Mujdat (Les Marseillais) de nouveau en couple ? Milla Jasmine de retour pour régler ses comptes ?

Depuis le début, le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5 n'est pas de tout repos comme le confient les candidats sur les réseaux sociaux pendant leur jour off. Il y a beaucoup d'histoires et pas mal de rebondissements. Il faut attendre la diff pour découvrir cette aventure mouvementée, mais quelques rumeurs fuitent sur la Toile pour donner un petit aperçu : Benjamin Samat serait de nouveau en couple avec son ex Marine El Himer, Carla Moreau aurait été éliminée à cause de Manon Marsault ou encore Milla Jasmine aurait été exclue après une altercation avec Maëva Ghennam.

Milla Jasmine de retour pour affronter Mujdat ?

L'ex-candidate de Moundir et les apprentis aventuriers 3 a semé le doute sur la raison de son départ. Un départ qui n'était finalement pas définitif puisque Milla Jasmine est de retour dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : la production l'aurait apparemment rappelée parce que son ex Mujdat se serait mis en couple avec Inès, l'ancienne prétendante de Julien Bert dans Les Princes et les princesses de l'amour 3.

Cette rumeur provient du compte Instagram @lesmarseillaisvsrdm5_ : elle n'est donc pas officielle. Seul le come-back de Milla Jasmine est confirmé pour le moment. De nombreux internautes continuent de penser que Mujdat et la pote de Manon Marsault ont mis en scène leur rupture pour faire le buzz dans la nouvelle saison du cross de W9.