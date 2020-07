Les Marseillais VS le reste du monde 5 : Milla Jasmine exclue pour violence ?

Juste avant le confinement, Milla Jasmine était sur le tournage des Apprentis aventuriers 5 avec Mujdat. L'aventure a bien évidemment été interrompue (on ne sait pas si le tournage va pouvoir reprendre un jour ou si la saison sera annulée), mais les (ex ?) amoureux, qui se sont fiancés dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, ont décidé de rester confinés en Thaïlande. Une fois de retour en France, Milla Jasmine a enchaîné avec Les Marseillais VS Le reste du monde 5 avec Nikola Lozina, Jessica Thivenin, Mélanie Da Cruz ou encore Julien Tanti.

Milla Jasmine réagit aux rumeurs sur son départ

Et alors que l'ex-candidate des Anges 9 reste en général jusqu'à la fin de l'aventure, elle est partie assez tôt cette année. Les internautes ont remarqué son retour sur les réseaux sociaux et sa présence dans un hôtel et non dans la villa avec tous les autres candidats des Marseillais VS Le reste du monde 5. Que s'est-il passé ?

Il se murmure que Milla Jasmine, qui vient d'annoncer sa rupture avec Mudjat, aurait été éliminée par son équipe, qu'elle aurait perdu une épreuve contre Maëva Ghennam lors de laquelle sa place était en jeu ou encore qu'elle aurait tout simplement abandonné pour retrouver son (ex ?) chéri, Mujdat. Ces rumeurs ont fait beaucoup rire la jolie brune, qui a confirmé avec quitté le cross sur Instagram : "vous êtes à côté de la plaque. Parmi tous les articles que j'ai lus, il n'y en a aucun qui dit la vérité. Je vais vous laisser chercher encore, je vais vous laisser creuser. Je pense que vous connaissez ma personnalité, n'est-ce pas ?"