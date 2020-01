Milla Jasmine (Les Princes) fiancée à Mujdat : "Le meilleur reste à venir"

Milla Jasmine revient de loin avec Mujdat. Alors qu'elle était encore en couple avec lui, elle l'a trompée avec Nacca dans Les Marseillais VS Le reste du monde 4. L'entrepreneur s'est d'ailleurs déplacé jusqu'au Portugal pour régler ses comptes... avant de repartir séparé de la jolie brune. Milla Jasmine a ensuite intégré l'aventure des Princes et les princesses de l'amour 3, mais elle s'est très rapidement rendu compte qu'elle n'arrivait pas à oublier son ex. L'agence sur mesure a alors fait venir Mujdat dans l'aventure pour le réconcilier avec la candidate.

Milla Jasmine et Mujdat, bientôt le mariage

Une excellente idée puisque Milla Jasmine et l'entrepreneur se sont rapidement remis en couple. Le passé semble définitivement oublié. Mujdat a d'ailleurs souhaité fêter leurs retrouvailles comme il se doit en organisant une magnifique surprise... pour la demander en fiançailles. Milla Jasmine a bien évidemment dit oui. Les amoureux nous ont offert un moment touchant et rempli d'émotions dans Les Princes et les princesses de l'amour 3. Les larmes étaient au rendez-vous pour être plus précis.

Plus heureuse que jamais, l'ex de Julien Bert a ensuite partagé la grande nouvelle sur son compte Instagram : "4 mois d'attente pour vous partager ce moment gravé à jamais ! Voila nous y sommes ! (...) Je souhaite à tous de trouver l'amour mais surtout le bonheur, à ceux qui été avec nous pendant l'aventure mais à tous ceux qui liront ce message ! dans les hauts et les bas et d'en ressortir encore plus souder ! Parfois j'aimerais revivre certains moments, pas pour changer quoi que ce soit mais pour ressentir toutes ces choses une deuxième fois. Je t'aime mon amour @mujdat_saglam le meilleur reste à venir." A quand le mariage ?