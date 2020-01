Milla Jasmine (Les Princes) de nouveau en couple avec Mujdat : il sort le grand jeu (EXCLU VIDEO)

Milla Jasmine a bien failli perdre définitivement Mujdat lorsqu'elle s'est mise en couple avec Nacca dans Les Marseillais VS Le reste du monde 4. On se souvient encore de leur énorme clash sans lequel la phrase de Julien Tanti, "Y a le mec à Milla", n'aurait jamais autant fait le buzz. Après l'aventure, les deux ex ne se sont pas vraiment reparlé, mais en arrivant dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, la pote de Laura Lempika a rapidement avoué qu'elle avait encore des sentiments très forts pour Mujdat.

La surprise de Mujdat à Milla Jasmine

L'agence sur mesure a alors fait venir l'entrepreneur dans l'aventure et, même si les retrouvailles entre Milla Jasmine et son ex étaient assez froides, ils sont rapidement redevenus complices et proches. Pour les aider encore plus, Magali Berdah et son équipe les ont envoyés en week-end à Florence. Une excellente idée puisque ceux qui pourraient participer à Moundir et les apprentis aventuriers 5 se sont remis en couple, et ils le sont toujours aujourd'hui : Mujdat a même demandé à l'ancienne candidate des Anges 9 de revenir vivre avec lui. C'est beau l'amour !

En bref, Milla Jasmine et son chéri nagent dans le bonheur et pour marquer le coup, Mujdat décide d'organiser une belle surprise à la jolie brune, tout en mettant Hilona dans la confidence, comme on peut le voir dans un extrait exclu dans Les Princes et les princesses de l'amour 3 de W9. Alors, que prépare l'homme d'affaires ? Doit-on s'attendre à une simple soirée ? À un dîner romantique ? À une demande en fiançailles ? Affaire à suivre ce soir dans l'épisode inédit des Princes sur W9.