Moundir et les apprentis aventuriers 5 : les premiers noms du casting dévoilés ?

Alors que Les Princes et les princesses de l'amour 3 sont en cours de diffusion, W9 et Banijay préparent la saison 5 de Moundir et les apprentis aventuriers. Quels candidats vont tenter l'expérience après Marvin Tillière et son ex Maëva Martinez, Anthony Alcaraz et Cynthia, Hilona et Illan (les grands gagnants), Maëva Ghennam et Greg ou encore Sarah Lopez et son chéri Jonathan Matijas ? Pour l'instant, le casting officiel n'a pas encore été dévoilé, on ne sait même pas s'il est terminé. Pourtant, le compte Instagram @aka.tvshow semble informé sur la question.

Des gagnants de retour dans Moundir et les apprentis aventuriers 5 ?

Si l'on en croit son post en Insta story, trois vainqueurs du programme pourraient revenir dans Moundir et les apprentis aventuriers 5 : il s'agit de Milla Jasmine, Hilona et Julien Bert. La pote de Laura Lempika ferait équipe avec son compagnon Mujdat tandis que le couple des Princes et les princesses de l'amour 3 serait réuni. Une rumeur assez étonnante puisque les gagnants n'avaient apparemment pas le droit de participer deux fois à l'émission, comme ils ont déjà remporté le trophée. Affaire à suivre du coup.

Le compte dévoile ensuite que Benjamin Samat retenterait sa chance avec sa supposée ex Alix : ils seraient séparés sur le tournage de la dernière saison des Marseillais, mais n'ont rien annoncé. Julien Guirado, lui, serait avec sa copine Marine Lhimer et Nicolas (Les Princes et les princesses de l'amour 3) avec sa potentielle petite amie Océane Lhimer.

Une autre partie du casting dévoilée ?

On apprend ensuite que le casting se composerait aussi de Mélanie (Les Marseillais VS Le reste du monde 4), Emma Keitmann (prétendante de Nicolas dans Les Princes et les princesses de l'amour 3), Yumee (l'ex de Illan), Safia (la soeur de Milla) et de Mehdi Fiorellli (Les Princes et les princesses de l'amour 3 et Les Anges 12). Tous ces noms n'ont bien évidemment pas encore été confirmés par W9 et Banijay !