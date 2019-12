Benjamin Samat (Les Marseillais) et Alix séparés ? Cet indice qui confirme leur rupture

Après de nombreuses disputes et plusieurs ruptures, Benjamin Samat et Alix semblaient être sur la bonne voie. Suite au tournage des Marseillais VS le reste du monde 4, où ils ont évité la rupture, les deux candidats de télé-réalité semblaient plus amoureux que jamais et parlaient même de se marier et de fonder une famille, lors d'une interview accordée à Purebreak. Malheureusement, le tournage des Marseillais aux Caraïbes, qui vient de se terminer, semble les avoir éloignés.

Alix et Benjamin Samat séparés ? Ca se confirme...

Selon le compte Instagram @univers2nana, le pote de Julien Tanti aurait décidé de quitter sa petite amie avant leur retour en France. Mais si Aqababe confirmait l'info, les principaux concernés restent silencieux et n'ont pas réagi... jusqu'à peu. Et pour cause, les internautes ont remarqué que Benjamin Samat venait de supprimer toutes les photos d'Alix de son compte Instagram et, pire encore, qu'il l'avait unfollow !

De son côté, l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 2 suit encore le beau brun sur Instagram et a laissé toutes les photos d'eux deux. Mais que s'est-il passé entre eux ? Leur rupture est-elle définitive ? Il faudra attendre mars 2020 lors de la diffusion des Marseillais aux Caraïbes pour le savoir...