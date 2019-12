Benjamin Samat (Les Marseillais) et Alix, la rupture ? 💔

Depuis Les Marseillais Asian Tour, tout va pour le mieux entre Benjamin Samat et Alix... enfin presque puisqu'ils ont failli se séparer avant Les Marseillais VS Le reste du monde 4. Heureusement, cette aventure les a rapprochés et la rupture a été évitée. Ils sont d'ailleurs rentrés avec des projets à deux : "Je veux être mariée avant d'avoir un enfant. On a dit un enfant d'ici deux-trois ans, le mariage sera donc avant", a confié l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 2 en interview avec PRBK.

Benjamin Samat rompt avec Alix ?

De belles ambitions... qui pourraient bien tomber à l'eau. Comment ça ? Eh bien, d'après les infos du compte Instagram @univers2nana, Benjamin Samat et Alix ne seraient plus en couple aujourd'hui. L'ex de Mélanie Dedigama aurait apparemment rompu avec sa chérie sur le tournage des Marseillais aux Caraïbes, cela expliquerait donc pourquoi cette dernière est rentrée en France avant lui. Le blogueur Aqababe a confirmé cette info, mais les deux principaux intéressés n'ont pas réagi. Alors, se sont-ils vraiment séparés ?

Rien n'est sûr pour le moment d'autant plus que les anciens candidats des Marseillais Asian Tour n'ont pas supprimé leurs photos d'eux sur leur compte Instagram respectif. On en saura sûrement plus d'ici quelques jours ou quelques semaines... à moins qu'il ne faille attendre la diffusion des Marseillais aux Caraïbes prévue pour 2020 sur W9.