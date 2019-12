Hilona (Les Princes) : "Avec Julien Bert, on est des âmes soeurs" (Interview)

Purebreak : Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer aux Princes et les princesses de l'amour 3 ?

Hilona : À la base, je n'avais pas très envie parce que je ne voulais pas sortir de mon confort habituel et parler avec des garçons. Je venais de me séparer, ce n'était pas top. Au final, j'en ai parlé avec mes amies et elles m'ont dit que ça pourrait m'aider au lieu de me renfermer et de ne pas parler avec des mecs. J'ai accepté du coup.

C'était super compliqué d'avoir deux prétendants

Tu appréhendais cette aventure ?

Ce que j'ai le plus appréhendé, c'était de me retrouver à devoir parler avec des garçons, mais aussi d'être trop fermée ou trop avenante. Je ne savais pas comment j'allais gérer la situation, ça me faisait peur en fait. C'était super compliqué d'avoir deux prétendants, déjà que dans la vie je parle avec zéro garçon. C'était trop d'un coup.

À quoi ressemble ton prétendant idéal ?

Il faudrait qu'il me fasse vraiment rire. Il faudrait que ce soit quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai vraiment un feeling, avec qui je ne m'ennuie pas et qui me ressemble.

L'agence a bien respecté tes critères ?

L'agence a bien respecté mes critères certaines fois, mais ils étaient à l'écoute et là pour faire les choses bien. Ils m'ont beaucoup aidée.

Tu connaissais la plupart des candidats, ça t'a rassurée ?

Oui parce que j'avais besoin de soutien. J'en ai d'ailleurs trouvé auprès de personnes auxquelles je ne m'attendais pas et que je ne connaissais pas. J'ai fait de très belles rencontres pendant cette aventure.

J'ai confiance en Julien Bert

Tu es aujourd'hui en couple avec Julien Bert, qu'est-ce qui t'a plu chez lui ?

Il m'a toujours fait beaucoup rire. C'est son humour, sa façon d'être. Après, c'est un tout. On est très fusionnels, on est des âmes soeurs.

Sa réputation t'a fait peur ?

Ah si, vous verrez ça a été très compliqué. Ça ne s'est pas fait en un jour entre nous. C'était une catastrophe.

Tu as confiance en lui ?

J'ai confiance en lui. Je sais qu'il ne me trahira pas, enfin je n'espère pas. Je me méfie un peu de la routine, je n'ai pas envie qu'on tombe là-dedans.

Qu'aurais-tu à répondre aux internautes qui disent que tu mérites mieux et qu'il va te tromper ?

Ils peuvent penser ce qui veulent. Au début, je pensais pareil qu'eux. Je n'avais pas envie de quelqu'un d'infidèle, c'est pour ça que l'aventure a été très compliquée pour moi. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde change. C'est son passé, moi aussi j'en ai eu un. On ne peut pas juger tout le monde sur son passé. Je juge ce qu'il est maintenant. C'est quelqu'un d'amoureux, qui me respecte. Je ne vois pas pourquoi je ne lui accorderai pas ma confiance.

On se voit être ensemble toute la vie

Pourquoi avoir officialisé votre couple avant la diffusion ?

On en avait marre de mentir aux gens, de se cacher et de faire comme si on était amis. Ça crevait les yeux, on recevait plein de messages à ce sujet. On a préféré être honnête avec tout le monde et puis, ça ne veut pas dire qu'on s'est mis ensemble dans Les Princes. La production nous a rien dit parce que ça ne spoile pas le programme pour autant.

Vous avez rapidement emménagé ensemble, comment ça s'est fait ?

Comme on ne peut pas se séparer, on s'est dit que ça serait plus simple d'habiter ensemble. Et puis à Lyon, il y a ma meilleure amie et Julien a ses entreprises, cette ville était un bon compromis.

Tu as rencontré sa famille, votre relation est vraiment sérieuse contrairement à ce que certains peuvent penser ?

Il a aussi rencontré la mienne. En même temps, on ne va pas prendre un chien et un appartement si ce n'est pas sérieux. On a plein de projets ensemble.

Vous parlez déjà mariage ?

Pour l'instant, on ne parle pas de ça, mais avec Julien, on se voit être ensemble pendant des années et des années, même toute la vie.

Je pense que Paga n'était pas prêt

Tu vas regarder les épisodes avec Julien Bert et ses prétendantes ?

Je regarde tous les soirs, c'est la guerre. Je veux voir ! Ça me met la haine de le voir avec ses prétendantes maintenant que je suis amoureuse de lui. Je sais qu'il a eu une vie avant moi. Quand j'étais là, ça n'a pas empêché les choses.

Pourquoi ça n'a pas fonctionné avec Paga ?

C'était très compliqué surtout que j'étais vraiment attachée. Quand on est sorti des Marseillais VS Le reste du monde 4, il m'a trompée.

Tu regrettes votre relation ?

Ça m'a permis d'être un peu plus forte et de faire moins confiance rapidement. Je ne regrette pas la relation, je pense juste qu'il était pas prêt. Je ne vais pas le blâmer, les choses ont juste été mal faites.

