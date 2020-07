Carla Moreau (Les Marseillais) éliminée à cause de Manon Marsault ? La femme de Julien Tanti réagit

Cette saison 5 des Marseillais VS Le reste du monde s'annonce mouvementée et pleine de rebondissements si l'on en croit les confidences des candidats, comme Jessica Thivenin qui fait son grand retour dans le cross ! Il se passe déjà pas mal de choses et certains blogueurs nous partagent leurs informations, pas toujours officielles, comme le fait que Benjamin Samat serait en couple avec Marine El Himer sur le tournage, Marvin (Love Island) qui se serait rapproché de Maëva Ghennam pour le buzz ou encore Greg qui aurait craqué pour Angèle (Love Island).

Manon Marsault à l'origine de l'élimination de Carla Moreau ? Elle réagit

Ce n'est pas tout ! Aujourd'hui, on peut lire sur la Toile que Carla Moreau aurait été éliminée des Marseillais VS Le reste du monde 5 à cause de Manon Marsault : la femme de Julien Tanti lui en voudrait apparemment toujours de ne pas avoir été présente à l'anniversaire de Tiago à cause de sa liposuccion. Une dispute aurait d'ailleurs éclaté entre elles lors de l'anniversaire de Julien Tanti et Manon Marsault aurait profité du jour off pour demander à son mari de tout faire pour éliminer Carla Moreau.

On ne sait pas si tout s'est réellement passé comme ça, mais en tout cas, la future femme de Kevin Guedj est bien partie de l'aventure puisqu'elle est de retour sur les réseaux sociaux. De son côté, la pote de Laura Lempika, enceinte de son deuxième enfant, a réagi à cette rumeur : "certes, Carla et moi on ne se parle plus pour des raisons que vous verrez à la diffusion. (...) Je suis enceinte de 7 mois et j'ai autre chose à penser. Je n'ai pas d'impact sur le jeu, ni les candidats qui ont assez de caractère pour faire leur propre choix", a confié Manon Marsault sur Snapchat.

Une décision prise d'un commun accord

Aqababe a ensuite balancé sur Instagram que la décision d'éliminer Carla Moreau aurait finalement été prise d'un commun accord car tous les Marseillais, sauf Greg et Maëva Ghennam, ne pouvaient apparemment plus la supporter : "ils auraient découvert son vrai visage de vicieuse. Carla s'est embrouillée à mainte reprises avec Manon Tanti, mais elle s'est également embrouillée avec Jessica Garcia et pas qu'une fois. Ils ont donc décidé de l'évincer du jeu car elle était insupportable", a balancé le blogueur. Alors, info ou intox ? Vous en pensez quoi ?