Jessica Thivenin de retour dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : elle confirme

Le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5 a enfin commencé ! En raison de la situation sanitaire actuelle, il se déroule pour la première fois dans le Sud de la France, ce qui ne va pas vraiment dépayser les fratés, en mode huit clos. Pour le moment, le casting complet reste encore incertain même si on sait déjà que Julien Tanti, Benjamin Samat, Greg, Carla Moreau, Victoria, la remplaçante d'Océane El Himer (blessée au genou), Nikola Lozina et Milla Jasmine sont sur la ligne de départ. Maëva Ghennam aurait rejoint l'aventure récemment grâce à la victoire des Marseillais lors de la première épreuve.

"Je ne voulais absolument pas qu'on sache que je partais en tournage"

Attendez, on a oublié quelqu'un. Ah oui, Jessica Thivenin ! Les rumeurs avaient donc vu juste : la candidate phare a bel et bien décidé de revenir après son absence dans Les Marseillais VS Le reste du monde 4 et Les Marseillais aux Caraïbes (si on ne compte pas le séjour à Dubaï au début). Jusque-là, la femme de Thibault Kuro souhaitait rester en retrait pour s'occuper de son fils Maylone, qui a des soucis de santé, mais maintenant qu'il va mieux, elle s'est dit que c'était le bon moment pour retrouver sa place parmi ses fratés.

C'est sur Snapchat qu'elle a confirmé son retour dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, qui devait être une surprise à la base : "Mon chéri se connectait sur mon compte Snap pour faire des vidéos de la maison parce que je ne voulais absolument pas qu'on sache que je partais en tournage même s'il y en a plein qui l'ont su. Je voulais brouiller les pistes pour faire la surprise à mes fratés. Ça a été un peu compliqué, j'ai reçu plein de messages. Je suis très contente, je suis dans la villa. Ça a été très dur de laisser Maylone, mais je voulais aussi revivre une aventure avec mes fratés. Mon fils est avec mon mari, tout se passe bien." Voilà donc pourquoi Jessica Thivenin et Thibault Kuro sont revenus en France il y a quelques jours 😉

Déjà des embrouilles

Jessica Thivenin a ensuite donné quelques infos sur le début du tournage qui est déjà mouvementé : "Il se passe trop de choses, c'est allé trop vite. Je peux vous dire que j'ai déjà eu des embrouilles, voilà. A J+2. Je me suis un peu embrouillée, rapide. Il y a plein de rebondissements, c'est vraiment la folie. J'avais oublié ce que c'était de se retrouver avec tous ces fous dans une villa. Je m'éclate."