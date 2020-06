Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : le casting de départ dévoilé ? Jessica Thivenin de retour ?

D'après les infos d'Aqababe, le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5 commencerait ce lundi 29 juin 2020 à Cannes, mais avant de démarrer l'aventure, les candidats ont continué le confinement quelques semaines de plus que nous. Eh oui, les règles changent cette année à cause de la pandémie de coronavirus : "pas d'activités à l'extérieur de la villa à cause du covid, pas de boîte de nuit non plus. Ce tournage se fera en mode confinement sans aucune sortie du domaine", a balancé le blogueur sur Insta. Alors, qui sera de la partie ?

Le casting de départ dévoilé ?

Le compte Instagram, wassim.tv, aurait découvert des infos potentielles au sujet des Marseillais VS Le reste du monde 5. Si l'on en croit ses trouvailles, Julien Tanti, Benjamin Samat, Greg Yega, Victoria (Les Marseillais aux Caraïbes), Maëva Ghennam et Carla Moreau seraient sur la ligne de départ côté Marseillais.

Côté Reste du monde, il y aurait Milla Jasmine, Marine El Himer, séparée de Julien Guirado depuis peu, Nikola Lozina, Antoine Goretti (La Villa des Coeurs Brisés 5 , Enzo (l'ex de Molie) et Angele (Love Island) ou Sephora (Les Anges 11). Rien n'a été confirmé pour le moment. Marvin de Love Island était lui annoncé au casting... peut-être qu'il arrivera en cours de route. Fidji Ruiz, elle, a refusé de participer aux Marseillais VS Le reste du monde 5.