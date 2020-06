Fidji Ruiz au casting des Marseillais VS Le reste du monde 5 ? Elle répond

D'après les infos de Aqababe, le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5 commencerait le 29 juin à Cannes et serait assez particulier au vu de la situation sanitaire actuelle : "pas d'activités à l'extérieur de la villa à cause du covid, pas de boîte de nuit non plus. Ce tournage se fera en mode confinement sans aucune sortie du domaine loué pour le Cross, tout le monde restera dans le domaine pendant un mois jusqu'au 29 juillet", a expliqué le blogueur. Alors, qui sera de la partie ?

Fidji Ruiz a refusé Les Marseillais VS Le reste du monde 5

Le casting officiel n'a pas encore été annoncé, même si on se doute que Julien Tanti, Kevin Guedj, Greg, Paga ou encore Maëva Ghennam seront présents. En attendant d'en savoir plus, certains comptes Instagram mènent leur enquête et si l'on en croit leurs infos, on pourrait bien retrouver Milla Jasmine, Nikola Lozina, Marine El Himer, séparée de Julien Guirado, Marvin de Love Island, Jonathan Matijas, Julie (La Villa des Coeurs Brisés 5) ou encore Fidji Ruiz, en guerre avec son ex Dylan Thiry depuis leur rupture.

Si aucun des candidats cités n'a réagi aux rumeurs, l'ancienne meilleure pote de Mélanie Dedigama, elle, a démenti participer aux Marseillais VS Le reste du monde 5 : "je préfère être honnête maintenant car ça tourne partout. J'ai refusé le tournage des Marseillais VS RDM, tout simplement parce que j'ai eu d'autres propositions qui me correspondent plus. Désolé pour ceux qui seront déçus, mais pas de panique, on se retrouve vite", a-t-elle annoncé en story Instagram. Dans quelle émission allons-nous revoir Fidji Ruiz ? Les paris sont lancés.