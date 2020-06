Dylan Thiry accuse son ex Fidji Ruiz d'avoir acheté des followers : "tu fais du cinéma"

Alors que Fidji Ruiz et Dylan Thiry venaient d'emménager ensemble à Dubaï et avaient pour projet d'adopter des enfants, ils ne sont aujourd'hui plus ensemble. Pourquoi ? Ils n'avaient pas vraiment la même vision de l'avenir comme l'a expliqué l'ex-candidat de Koh Lanta : "J'ai pas envie que ma carrière s'arrête aujourd'hui, à une famille. Je veux faire d'autres choses, j'ai envie de réaliser mes rêves, j'en ai plein à réaliser." Fidji, elle, a confié : "Ca fait des mois que je ne veux plus d'enfant dû à son caractère ingérable." Pas vraiment la même version...

"Tu vas essayer de me salir comme tu l'as fait avec tous tes ex"

En tout cas, leur amour s'est vite transformé en haine après leur rupture. Ils ne sont pas en très bons termes et semblent avoir pas mal de comptes à régler : "Il ne mérite même pas 10% de ma personne ! Il vaut mieux que je me taise et que je m'arrête là pour son image", a balancé l'ancienne meilleure pote de Mélanie Dedigama.

Dylan Thiry et Fidji Ruiz seraient notamment en froid à cause d'une histoire avec leur chienne Bella, l'ex-candidat de La bataille des couples 2 n'a d'ailleurs pas mâché ses mots concernant l'influenceuse : "on sait que tu fais du cinéma. On sait que t'aimes bien le show, on te connaît. Tu vas peut-être essayer de me salir comme tu l'as fait avec tous tes ex. Avec moi, ça ne marchera pas Fidji parce que je dirai toujours la vérité. (...) Dis la vérité, on s'en fout. Pas besoin de faire le malin, tu restes naturelle."

"Je ne veux plus avoir de contact avec toi"

Dylan accuse ensuite son ex d'avoir acheté quelques followers sur les réseaux sociaux : "si ton cinéma te fait kiffer pour avoir quelques vues parce que je sais que t'as 1,6 millions d'abonnés, mais que t'as acheté la moitié. Et entre toi et moi, on sait que je fais 4 fois plus de vues. Je t'ai bloquée et aujourd'hui, je ne veux plus avoir de contact avec toi."

Attendez, ce n'est pas fini : le pote d'Anthony Matéo a aussi taclé son ex, Fidji Ruiz, avec ce message : "je pense que notre séparation lui a ouvert les yeux comme quoi tu peux vouloir devenir mère sans forcément mettre de côté tout le reste de ta vie : Sport, amis, TV Réalité ou autre."