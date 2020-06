Fidji Ruiz en froid avec Dylan depuis leur rupture ? "Vaut mieux que je m'arrête là pour son image"

Après une dispute au mois de février, Dylan Thiry et Fidji Ruiz ont aujourd'hui décidé de mettre un terme à leur relation. La raison de leur rupture ? Leur mésentente sur leur envie de fonder une famille si l'on en croit les révélations de l'ex-candidat de Koh Lanta : "Fidji a envie de fonder une famille, d'être épanouie. (...) Malheureusement, je ne peux pas lui apporter ça aujourd'hui. J'ai un caractère de merde. Je suis un éternel insatisfait, je veux toujours plus. (...) J'ai pas envie que ma carrière s'arrête aujourd'hui, à une famille."

"Plus jamais je retouche ce mec"

Une version avec laquelle Fidji ne semble pas être d'accord : "J'ai pleuré en 2 ans pas à cause d'une discussion pour fonder une famille, mais bref, chacun est libre de raconter ce qu'il souhaite." Depuis, ce n'est vraiment pas la joie entre les deux ex.

L'ancienne meilleure pote de Mélanie Dedigama a d'ailleurs prouvé qu'ils n'étaient plus en bons termes avec ce message envoyé à Aqababe : "Je te jure que plus jamais je retouche ce mec ! Tu en as ma parole ! Il ne mérite même pas 10% de ma personne ! Il vaut mieux que je me taise et que je m'arrête là pour son image ! Je n'ai plus rien à dire... moi de mon côté c'est terminé comme jaja."

"Je veux juste qu'on me laisse tranquille avec lui"

Fidji Ruiz (La bataille des couples 2) a ensuite envoyé un autre pic à Dylan Thiry : "Ca fait 20 jours que j'ai plus de photo sur mon Instagram. J'avais laissé les deux dernières histoire de dire. Je vous ai dit que je me rapproche de Dieu alors je ne suis pas là pour me donner en spectacle et cracher dans la soupe qui est pourtant bien sale. Je veux juste qu'on me laisse tranquille avec lui ! C'est fini pour de bon et, oui, j'ai le droit de sourire car, oui, je suis bien." Les histoires d'amour finissent mal en général...