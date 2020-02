Fidji Ruiz réconciliée avec Dylan Thiry : elle s'explique sur leur "grosse dispute"

Dylan Thiry et Fidji Ruiz, en couple depuis Les Princes et les princesses de l'amour 2, ont semé la panique auprès de leurs abonnés en supprimant leurs photos à deux sur Instagram et ne s'affichant plus ensemble sur les réseaux. Se sont-ils séparés ? La rupture est-elle proche ? Beaucoup de questions ont été posées. Beaucoup de questions qui ont rapidement obtenu des réponses : "en pleine réflexion pour le futur", a confié l'ex-candidat de Koh Lanta. De son côté, l'ancienne meilleure pote de Mélanie Dedigama a expliqué : "Je respecterai toujours la personne qui a partagé ma vie. Peu importe les raisons de nos discordes ou le froid actuel !"

"Personne ne voulait revenir vers l'autre par fierté"

Des discordes qui semblent aujourd'hui oubliées puisque Fidji Ruiz et Dylan Thiry ont partagé un moment à deux à Dubaï et n'ont pas manqué de le diffuser sur Insta : "Dylan et moi on a eu une grosse dispute, pas par rapport à de la tromperie ou des sujets d'argent (...) Ça arrive dans tous les couples, on s'est ignoré pendant 48 heures. C'était très dur, très compliqué. Personne ne voulait revenir vers l'autre par fierté. C'est devenu pire", confie l'ex-candidate de La bataille des couples 2.

Fidji explique ensuite que leur désaccord est en partie dû à leur emménagement à Dubaï : "Entre le fait d'être dans airbnb depuis pas mal de temps, de rechercher notre villa, les travaux ne sont pas faits. On tourne un peu en rond, on a un mois devant nous (...) On se donne du temps, on a préféré ne pas vous mentir (...) C'est la première fois qu'on a pris une décision comme ça en a un an et demi, c'était bizarre."

"On prend un peu de recul sur notre relation"

Elle poursuit : "Ça a dérapé, on ne s'est pas parlé pendant deux jours (...) C'était réel et sérieux. Cette nuit, on s'est posé plein de questions. On a pas mal discuté aujourd'hui. Ça fait un an et demi qu'on est ensemble, on a vécu tellement de choses (...) On prend un peu de recul sur notre relation et on verra où ça nous mène." Dylan Thiry et Fidji Ruiz se sont réconciliés et ont emménagé ensemble dans leur nouvel appart, en attendant leur villa est toujours en travaux.