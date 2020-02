Fidji Ruiz et Dylan Thiry, la rupture ? Ils se confient 💔

Fidji Ruiz et Dylan Thiry sont tombés amoureux dans Les Princes et les princesses de l'amour 2. Ils sont ensuite allés tester leur couple dans La bataille des couples 2 et depuis, ils ont décidé d'emménager à Dubaï, comme Jessica Thivenin & Thibault Kuro et Elsa Dasc et son mari Arthur Venset. En bref, ils semblent nager dans le bonheur et envisagent déjà l'avenir avec des enfants... sauf que certains internautes se demandent si leur relation est en réalité toujours d'actualité.

Fidji et Dylan séparés ?

L'origine de leurs doutes ? L'ex-meilleure amie de Mélanie Dedigama et l'ancien candidat de Koh Lanta ne s'affichent plus ensemble sur les réseaux sociaux et ont supprimé toutes leurs photos à deux sur Instagram. Un abonné a alors demandé à Dylan Thiry où sont passés les clichés : "en pleine réflexion pour le futur", a-t-il répondu. Aïe...

De son côté, Fidji Ruiz a confirmé qu'il y avait bien des tensions au sein de leur couple : "Je m'exprimerai sur le sujet à tête reposée ! Pas la peine de me poser plein de questions ! Je respecterai toujours la personne qui a partagé ma vie. Peu importe les raisons de nos discordes ou le froid actuel ! C'est pour cela que je préfère personnellement ne pas m'exprimer à chaud actuellement."