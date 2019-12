Fidji Ruiz et Dylan Thiry : ciao la France, ils emménagent ensemble à Dubaï

Fidji révèle qu'elle va vivre à Dubaï avec Dylan

Après Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Jazz et Laurent et plus récemment Nabilla Benattia et Thomas Vergara, d'autres candidats de télé-réalité ont décidé de quitter la France pour poser leurs valises à Dubaï. Fidji Ruiz et Dylan Thiry ont en effet annoncé la nouvelle sur Instagram. Le couple qui faisait partie du casting dans La Villa, la bataille des couples 2 sur TFX, et qui avait fait parler à cause de la violente altercation avec Mélanie Dedigama, va donc bientôt emménager ensemble dans la ville des Emirats Arabes Unis.