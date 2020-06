Fidji Ruiz et Dylan Thiry séparés : il dévoile les raisons de leur rupture 💔

L'ex-candidat de Koh Lanta a écrit en légende : "Fidji est une femme que j'aime et que je porterai encore pour très longtemps dans mon coeur et dans ma vie. Ce n'était peut être pas le bon moment, pas le bon timing et qui sait de quoi demain est fait. Je te remercie de ces deux ans et je te souhaite ce que tu mérites. Car tu vaux de l'or et plus encore... tu sais rendre un homme heureux et je l'ai été avec tant de passion pour toi. Mais nos chemins se séparent aujourd'hui et qui sait peut être nous nous retrouverons plus tard... je t'aime trop pour te garder égoïstement sans être là raison de ton sourire... je préfère donc souffrir mais te laisser car c'est ça aimer. (...) Est-ce que j'ai envie de trouver des solutions ? Non. Les solutions je les ai, mais je n'ai pas envie que ça aille mieux. On a fait le tour, ça faisait deux ans qu'on était ensemble."

Fidji Ruiz a réagi : "Je suis déçue du début à la fin quand je vois tout. J'ai pleuré en 2 ans pas à cause d'une discussion pour fonder une famille, mais bref, chacun est libre de raconter ce qu'il souhaite. (...) Je me sens tellement légère si vous saviez. Les déclarations ne me touchent absolument pas car les belles paroles sur les réseaux sans les actes qui suivent en deux ans, ça ne m'intéresse pas."