Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : Marvin de Love Island au casting ?

Un tournage très différent

Les Marseillais VS Le reste du monde 5 ont pris un peu de retard à cause du Covid-19 et du confinement, mais le tournage devrait bientôt commencer si l'on en croit les infos d'Aqababe, contrairement à celui des Apprentis aventuriers 5, arrêté brutalement suite à la pandémie, qui pourrait ne pas reprendre.

Il se déroulerait en France pour la première fois, à Cannes plus précisément, avec des règles strictes à respecter : "pas d'activités à l'extérieur de la villa à cause du covid, pas de boîte de nuit non plus. Ce tournage se fera en mode confinement sans aucune sortie du domaine loué pour le Cross, tout le monde restera dans le domaine pendant un mois jusqu'au 29 juillet", révèle le blogueur. Aucune sortie de prévue, même en jour off : "les épreuves entre Les Marseillais contre le Reste du monde se feront aussi sur le domaine."

Un casting de Love Island au casting ?

Après l'incendie dans Les Marseillais VS Le reste du monde 4, la production a rencontré de nouvelles galères, mais la situation est en train de s'arranger. En attendant, les internautes s'interrogent sur le casting officiel des Marseillais VS Le reste du monde 5. Il se murmure que Fidji Ruiz, séparée de Dylan Thiry, Marine El Himer, Nikola Lozina, Milla Jasmine, Julien Tanti, Kevin Guedj, Jonathan Matijas, Julie (La Villa des Coeurs Brisés 5), Greg ou encore Maëva Ghennam seront de la partie. Un candidat de Love Island serait lui aussi au casting.

D'après le compte Instagram @lesmarseillaisvslerdm5_, Marvin serait présent sur la ligne de départ du cross, dont le tournage devrait commencer le 29 juin 2020. Une annonce pas encore officielle, mais ça serait une bonne nouvelle pour le beau gosse puisque son expérience dans la télé-réalité s'est arrêtée de manière brutale : le tournage de Love Island a été arrêté au bout de quelques jours seulement à cause du coronavirus.