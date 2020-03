Love Island France : le tournage arrêté, le couple gagnant dévoilé !

Le tournage de Love Island en Afrique du Sud a été arrêté à cause du Coronavirus et on sait aujourd'hui qu'il ne reprendra pas une fois la situation stabilisée puisque le couple gagnant a été dévoilé. Couple gagnant désigné par les internautes via l'appli Amazon Prime Video. Alors, qui a remporté le chèque de 50 000 euros ?

Tout comme le tournage de la nouvelle saison de Pékin Express et Les apprentis aventuriers 5, celui de Love Island a lui aussi été interrompu suite à la pandémie de Coronavirus. Les candidats sont donc rentrés chez eux tandis que Nabilla Benattia est retournée à Dubaï avec Thomas Vergara : "Ce n'était pas facile pour tout le monde. Forcément on s'était attachés les uns aux autres. Je m'étais attachée à eux... C'était très compliqué de se dire au revoir. En tous cas c'était une expérience exceptionnelle que j'ai passé avec eux pendant ces semaines", a-t-elle d'ailleurs confié sur Snapchat. Angèle et Tristan gagnants de Love Island Mais du coup, si le tournage de Love Island France est arrêté, on ne connaîtra jamais le couple gagnant ? Bien sûr que si : "Concernant le couple gagnant, c'est vous qui décidez. Depuis le début c'est vous qui avez les cartes en main", a annoncé Nabilla Benattia. Les internautes ont alors eu 24h pour voter pour leur duo préféré sur l'application Amazon Prime Video. Alors, qui ont-ils désignés grands gagnants de l'émission de télé-réalité, inspirée de la version britannique ? La réponse est... Tristan & Angèle ! Les deux candidats sont restés ensemble depuis le début et le feeling semble être réellement passé entre eux, à tel point qu'Angèle a décidé de partager les 50 000 euros avec son binôme. Ils ont réagi à leur victoire sur Instagram et, si vous vous posez la question, ils sont toujours en couple aujourd'hui ! Ils ont d'ailleurs bien l'intention de se revoir après le confinement.

