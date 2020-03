Love Island : le tournage interrompu à cause du Coronavirus, Nabilla Benattia de retour à Dubaï

Le tournage de Love Island suspendu

Coup dur pour Angèle, Tristan, Louna, Raynande, Pauline, Arthur, Jérémy, Mariana, Cyril et les autres candidats de Love Island et Nabilla Benattia : le tournage a été brutalement interrompu suite aux nouvelles mesures annoncées pour éviter la propagation du Coronavirus.

C'est Amazon Prime Video France qui a dévoilé l'info via un communiqué : "À la suite de l'annonce par le président d'Afrique du Sud de 'l'état d'urgence', la production Amazon Studios de Love Island France (tournée près du Cap) a été interrompue plus tôt que prévu. La santé et la sécurité de l'équipe de production, des Islanders et de toutes les personnes impliquées est notre plus grande priorité." Les célibataires de Love Island et la production rentrent donc chez eux. Nabilla Benattia, présentatrice de l'émission, a elle aussi partagé son retour à Dubaï : "Je vous explique plus tard", a-t-elle confié.