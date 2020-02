Love Island France : Tristan, Pauline, Louna, Jérémy... les 11 candidats dévoilés

Louna

23 ans, Ile Maurice, Astrologue

Depuis 3 ans, Louna parcourt le monde à la recherche de sensations fortes et de rencontres. Passionnée d'astrologie, elle en a fait son métier pour pouvoir continuer à voyager. Joueuse et séductrice, elle a confiance en elle et ne laisse pas les hommes indifférents. Après avoir vécu quelques relations passionnelles, Louna est célibataire depuis plus d'un an et demi. Si un garçon lui plait, elle ne passera pas par quatre chemins et adoptera une aptitude féline pour le séduire.