Nabilla Benattia de retour à la télé pour animer Love Island sur Amazon Prime Vidéo

Alors qu'elle est maman du petit Milann depuis octobre 2019, Nabilla Benattia teasait un retour à la télé très bientôt, avec un nouveau projet. Invitée ce lundi 3 février 2020 dans l'émission Clique, animée par Mouloud Achour, la businesswoman annonçait son retour à la télé. "J'ai vraiment hâte de vous l'annoncer. C'est un truc de malade. Quand on m'a parlé du projet, je n'ai même pas hésité. Je me suis dit ok c'est trop bien, c'est futuriste je kiffe", déclarait-elle, enthousiaste. Mais de quoi s'agit-il ? Ce mercredi, celle qui a quitté la télé-réalité et la télé pour se consacrer à son métier d'influenceuse à son blog ou encore à sa marque de maquillage a révélé qu'elle animerait en réalité la version française de Love Island sur Amazon PrimeVidéo.

Nabilla aux commandes de Love Island sur Amazon Prime Video

"Surprise ! C'est moi votre présentatrice de Love Island. Une île, des célibataires, plein d'amour, trop de sentiments. Retrouvez-moi le 2 mars seulement sur Amazon Prime Video !", annonce-t-elle dans une vidéo codée partagée sur Vimeo. Adaptée d'un programme britannique à succès, décliné aux Etats-Unis, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et en Hongrie, l'émission de télé-réalité met en scène 11 célibataires qui auront pour but de trouver l'amour. Mais attention, les téléspectateurs pourront influencer les choix des candidats et les votes grâce à une application interactive.

"Je vais être la maîtresse de cérémonie"

"C'est le public qui va décider de tout, des départs et des arrivées, en direct. D'habitude, on a l'impression que tout est contrôlé dans les programmes, là, il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand...", explique la chérie de Thomas Vergara dans une interview accordée à melty. Elle est également revenue sur son rôle : "Je vais être la maîtresse de cérémonie ! Je serai sur place pendant toute la durée du tournage, je vais regarder tout ce qui va se passer, je vais les voir évoluer, je vais les accompagner. Je vais venir leur annoncer les mauvaises et les bonnes nouvelles... Genre, si les gens décident sur l'application qu'il y a une personne qui doit partir, malheureusement la personne devra rentrer chez elle..."