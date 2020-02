Nabilla Benattia de retour à la télé avec un nouveau projet : "C'est un truc de malade"

Nabilla Benattia de retour avec un nouveau projet

Etre devenue maman de Milann, c'est le métier préféré de Nabilla Benattia. Mais la star est aussi une femme d'affaires aguerrie. Invitée de Mouloud Achour ce lundi 3 février 2020 dans Clique sur Canal+, elle a avoué préparer un retour sur le petit écran. Avec quoi ? Visiblement une émission inédite. "On rentre enfin à Dubaï, on est venus à Paris pour tourner pour ce fameux nouveau projet" a-t-elle expliqué, "Que vous allez découvrir d'ici trois jours !".

Mais quel sera le rôle de Nabilla Benattia dans ce nouveau programme ? "J'ai vraiment hâte de vous l'annoncer. C'est un truc de malade. Quand on m'a parlé du projet, je n'ai même pas hésité. Je me suis dit ok c'est trop bien, c'est futuriste je kiffe" a-t-elle indiqué, "On est venus là avec ma petite famille pour tourner". C'est donc avec son mari Thomas Vergara et leur fils que la it girl est venue à Paris pour le tournage de cette émission encore pleine de mystère. D'ailleurs, c'est tous les trois qu'ils se sont montrés sur Instagram dans une suite du Royal Monceau, l'hôtel où ils séjournent pendant qu'ils sont dans la capitale française.